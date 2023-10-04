أتلتيكو يهزم فينورد في دوري الأبطال

أتلتيكو يهزم فينورد في دوري الأبطالحقق أتلتيكو مدريد الإسباني انتصارًا صعبًا على ضيفه فينورد الهولندي 3-2، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد، التسجيل لـ فينورد بهدف بالخطأ في مرماه، في الدقيقة السابعة، أثناء محاولته إبعاد تسديدة أويدا.

وأدرك ألفارو موراتا التعادل لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 12، أعقبه السلوفاكي دافيد هانكو بهدف ثان للضيوف في الدقيقة 34.

وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان ثاني أهداف أتلتيكو مدريد في آخر دقائق الشوط الأول، بضربة مقصية رائعة.

وعاد موراتا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47 من متابعة لتمريرة ناهويل مولينا، ليهدي أتلتيكو مدريد نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد لـ 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد فينورد عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وكان أتلتيكو مدريد قد تعادل في الجولة الأولى مع مضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف لمثله، فيما فاز فينورد على سيلتيك الاسكتلندي بهدفين دون مقابل.

وفي المجموعة الثامنة، قلب فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، تأخره أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بهدفين، لفوز هام بثلاثة أهداف، في الجولة الثانية. حيث سجل دانيلو سيكان هدفين، بينما سجل ياروسلاف راكيتيسكي هدفا آخر، في حين سجل الألباني أربنور موخا والبلجيكي ميشي آنجي هدفي أنتويرب.