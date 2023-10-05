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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة الأهلي وإنبي".. الصفقات الجديدة تقود الأحمر للنهائي رقم 55 في تاريخه بكأس مصر

"نتيجة مباراة الأهلي وإنبي".. الصفقات الجديدة تقود الأحمر للنهائي رقم 55 في تاريخه بكأس مصر، يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي عبر بوابة الفجر الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس مصر 2022-2023، من حيث التشكيل والموعد والقنوات الناقلة ونتيجة المباراة، وكل ذلك من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

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"نتيجة مباراة الأهلي وإنبي".. الصفقات الجديدة تقود الأحمر للنهائي رقم 55 في تاريخه بكأس مصر

ويبحث عدد كبير من عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق أمام إنبي ضمن منافسات بطولة كأس مصر، من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

"نتيجة مباراة الأهلي وإنبي".. الصفقات الجديدة تقود الأحمر للنهائي رقم 55 في تاريخه بكأس مصر

ويرغب جماهير المارد الأحمر في معرفة التفاصيل والمعلومات عن مباراة الأهلي وإنبي، في مسابقة كأس مصر المحلية، لذلك يتوفر كل ذلك عبر موقع الفجر الرياضي على بوابة الفجر الإلكترونية.

مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

وكان يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور النصف النهائي كأس مصر 2023-2024.

وكان يحتضن ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الأهلي وإنبي، حيث انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والثامنة بتوقيت ليبيا والسودان، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز ضد إنبي بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس مصر 2023-2024، ليدرك إنبي في قائمة الثلاثيات ويتأهل لنهائي الكأس للمرة الـ 55 في تاريخه.

وجاء الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق علي معلول بعدما وقف على تنفيذ ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة 33 بعد عرقلة من لاعبي إنبي لأليو ديانج، وسجل معلول الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني نجح صفقة الأهلي الجديدة أنتوتي موديست من تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 51 بعد تسديدة اصطدمت في سيف الخشاب ليسجل الهدف في مرماه.

وبعدما دخل إمام عاشور صفقة الأهلي الموسم الجديد بدلا في الشوط الثاني، نجح في تسجيل الهدف الثالث والأخير بالظبط 86 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد عرضية رائعة من علي معلول قابلها عاشور بتسديدة قوية داخل الشباك.

وبهذا الفوز تأهل النادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر الموسم الماضي للمرة الـ 55 في تاريخه، وينظر الفائز من مباراة بيراميدز والزمالك.

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي بكأس مصر

كان ألقتى فريقي الأهلي وإنبي في بطولة كأس مصر من قبل 4 مواجهات، شهدت تفوق المارد الأحمر في 3 مواجهات، بينما حقق الفريق البترولي الفوز في مباراة واحدة فقط.

مشوار الأهلي وإنبي في كأس مصر

كان استهل النادي الأهلي مشواره في كأس مصر بفوز أمام منتخب السويس في دور الـ 32 بهدف نظيف، ثم فاز على الداخلية بهدفين نظيفين في دور الـ 16، ويليه المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في دور الثمانية.

فيما بدأ إنبي مشواره بالفوز على لافيينا بثلاثية نظيفة في دور الـ 32 من البطولة، ثم حقق الفوز أمام فيوتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ثم حقق الفوز أمام النجوم في دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

كانت تذاع مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس مصر، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، وبالتحديد قناة أون تايم سبورتس 1 والقناة الأرضية.

"نتيجة مباراة الأهلي وإنبي".. الصفقات الجديدة تقود الأحمر للنهائي رقم 55 في تاريخه بكأس مصر

تشكيل الأهلي الرسمي أمام إنبي

وكان كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة إنبي مساء اليوم وجاء التشكيل كالتالي:-