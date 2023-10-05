نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقهر إنبي بثلاثية نظيفة ويتأهل إلى نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بلغ الأهلي نهائي كأس مصر عن الموسم 2022-2023 بعدما فاز على نظيره إنبي بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في الدور نصف النهائي من البطولة.

سجل أهداف الأهلي في المباراة علي معلول وأنتوني موديست وإمام عاشور في الدقائق ٣٣، ٥١، ٨٦.

الشوط الأول

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دفع بمهاجمه الفرنسي أنتوني موديست في التشكيل الأساسي لفريقه منذ البداية بعدما غاب عن آخر مواجهتين خاضها المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا لعدم قيده إفريقيا.

بدأ الأهلي هذا اللقاء باحثًا عن تسجيل هدف التقدم مبكرًا معتمدًا على خطورة الثنائي بيرسي تاو وحسين الشحات ومن خلفهم محمد مجدي أفشة.

وحرم القائم الأيسر لمحمود البلعوطي حارس إنبي، حسين الشحات من إحراز الهدف الأول في الدقيقة ١١ تصدى لها القائم.

وأرسل علي فوزي ظهير أيمن إنبي كرة عرضية كرة من جهة اليمين أبعدها ياسر إبراهيم عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة ٣٣ سجل التونسي علي معلول هدف الأهلي الأول من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة أحمد كالوشا مدافع إنبي للمالي أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر.

بعد هدف الأهلي الأول استمرت المحاولات الحمراء بُغية إحراز الهدف الثاني، حيث حاول حسين الشحات المرور من جهة اليسار ولكنه سقط في كرة مشتركة مع مدافع إنبي وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.



ومرت الدقائق القليلة المتبقية من هذا الشوط الأول دون جديد لينتهي على واقع تقدم رجال مارسيل كولر بهدف نظيف.

الشوط الثاني

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني بحث لاعبو الأهلي عن هدف ثانٍ لتأمين النتيجة في ظل أفضلية الفريق الأحمر في اللقاء.

وقص الفرنسي أنتوني موديست شريط أهدافه مع الأهلي مسجلًا الهدف الثاني للمارد الأحمر في المباراة بعدما استغل تمريرة خاطئة من مدافع إنبي وصلت إليه منفردًا بالمرمى فسدد الكرة ارتطمت بسيف الخشاب مدافع إنبي وسكنت داخل الشباك في الدقيقة ٥١.

بعد هدف الأهلي الثاني بدأت محاولات إنبي الخطيرة تظهر للمرة الأولى في اللقاء عن طريق البديل أحمد أمين أوفا الذي أرسل كرة برأسه مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

وعاد أوفا وأهدر انفرادًا تامًا بالمرمى في الدقيقة ٥٩ حيث سدد الكرة أبعدها محمد الشناوي من منتصف مرماه.

وعاد لاعبو الأهلي لتشكيل الخطورة على مرمى إنبي حيث مرر محمد أفشة الكرة إلى أنتوني موديست المتمركز يمين منطقة الجزاء ولكن الأخير سدد كرة ارتطمت بالدفاع ومرت لركنية.

وأجرى مارسيل كولر تغييران في صفوف فريقه بإشراك محمد الضاوي كريستو وإمام عاشور بدلًا من بيرسي تاو وحسين الشحات.

ونفذ علي معلول ظهير أيسر الأهلي ركلة ركنية في الدقيقة ٧٦ داخل منطقة الجزاء قابلها موديست برأسية مرت أعلى العارضة.

ورد إنبي بكرة عرضية من جهة اليسار قابلها أحمد أمين قفة برأسية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد الشناوي من أعلى يسار مرماه.

ودفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بأحمد نبيل كوكا بدلًا من محمد مجدي أفشة قبل النهاية بنحو ١٢ دقيقة.

وأجرى كولر مدرب الأهلي تغييره الرابع بإشراك محمود كهربا بدلًا من أنتوني موديست.

وقص إمام عاشور شريط أهدافه مع الأهلي مسجلًا الهدف الثالث للمارد الأحمر في شباك إنبي مع وصول المباراة للدقيقة ٨٦، حيث تسلم تمريرة من تمريرة من محمود كهربا ليتوغل إمام بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية سكنت أعلى يمين المرمى.



ووصلت المباراة إلى صافرة النهاية التي أطلقها الحكم طارق مجدي معلنًا فوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.



وبهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.