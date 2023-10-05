نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفال أبو تريكة وتعظيم سلام.. كيف احتفل إمام عاشور بأول هدف بقميص الأهلي؟ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النادي الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة أمام إنبي وذلك ضمن المباراة التي جمعتهم في بطولة كأس مصر ضمن منافسات دورها النصف نهائي.

واستطاع إمام عاشور تسجيل هدف فريقه الثالث وهدفه الأول في المباراة ليؤمن الفوز لفريقه.

ولكن لم يخطف إمام عاشور الأنظار بسبب هدفه فقط بل بطريقة احتفاله التي شابهت احتفال صانع ألعاب الجيل الذهبي للمارد محمد أبو تريكة.

ولاقى احتفال إمام عاشور تفاعل جماهيري كبير خصوصا كونه يرتدي قميص الماجيكو بالرقم 22.

وخطف الأهلي تأهلا للدور النهائي في البطولة ليكون النهائي رقم 55 في رصيد المارد الأحمر.



وجاءت أهداف الأهلي على التوالي بداية من علي معلول، أنطوني موديست، وأخيرا إمام عاشور،