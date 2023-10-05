الرياضة

تعليق قوي من نجم الأهلي بعد التأهل إلى نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - عبر مروان عطية لاعب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على إنبي بثلاثية نظيفة وبلوغه نهائي كأس مصر للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقال بعد اللقاء:"المباراة كانت هامة للغاية فالفوز فيها يعني بلوغ نهائي بطولة كأس مصر".

وأضاف:"كنا في حالة تركيز عقب مباراة سانت جورج الثانية والحمد لله نجحنا في الصعود وأبارك للاعبين والجماهير والجهاز الفني ومجلس الإدارة".

وتابع:"قدمنا مباراة كبيرة ونجحنا في الظهور بشكل جيد وكنا على قلب رجل واحد ونجحنا في الصعود للمباراة النهائية".

وأشار:"ضغط المباريات شيء اعتاد عليه لاعبو الأهلي، نقوم بتجهيز أنفسنا بشكل جيد".

وأكمل:"تفكيرنا منصب على مباراة الإسماعيلي المقبلة، والتي ستكون بعد ٣ أيام،نأخذ كل مباراة على حدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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