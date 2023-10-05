شاهد.. بنزيما في تدريبات الاتحاد الجماعية قبل مواجهة ديربي جدة أمام الاهلي

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أحمد جودة - القاهرة -



عاد الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للمشاركة في تدريبات العميد الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ويغيب كريم بنزيما عن صفوف الاتحاد السعودي منذ فترة وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها، إلا أنه أصبح جاهزًا للمشاركة مع العميد في المباريات المقبلة.

وشارك كريم بنزيما في تدريبات الاتحاد التي أقيمت اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري السعودي.

ونشر نادي الاتحاد السعودي مقطع فيديو للاعب الفرنسي كريم بنزيما، أثناء تواجده في تدريبات الفريق، وكتب: "شاهدوا من عاد".

ويلتقي فريق الاتحاد بنظيره الأهلي في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري.