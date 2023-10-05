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أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا" الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم الأربعاء 4/10/2023 بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

نجح فريق مانشستر سيتي الكروي الأول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

نجح فيل فودين من تسجيل هدف المان سيتي الأول في شباك لايبزيج في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وجاء لويس أوبيندا ليسجل هدف التعادل لصالح لايبزيج في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة نجح جوليان ألفاريز في تسجيل هدف الفريق مانشستر سيتي الثاني في شباك لايبزيج.

وتمكن جيريمي دوكو من تسجيل هدف مانشستر سيتي الثالث في شباك لايبزيج في الوقت بدل من الضائع.