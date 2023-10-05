غزل المحلة يفوز على كوم حماده وديًا

أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يفوز على كوم حماده ودياً

حقق فريق غزل المحلة فوزًا وديًا على فريق كوم حماده بهدف واحد دون مقابل في المباراة الودية التي اقيمت بينهما باستاد غزل المحلة ضمن استعدادات الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في الجولة الثالثة لدوري المحترفين والمقرر اقامتها الأحد المقبل، احرز هدف المباراة الوحيد اللاعب "محمود عبد العزيز"

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن بدوري المحترفين برصيد (4) نقاط جمعهم من الفوز على جمهورية شبين بهدف خارج الديار والتعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله بالمحلة.

وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة غزل المحلة برئاسـة المهندس "وليد خليل" تعيين الدكتور "أحمد حسيــن" مخططًا لأحمال الفريــق الأول بنادي غزل المحلة خلال الموسـم الريـاضي 2023-2024، وكان الدكتور أحمد حسين مسئولًا عن تأهيل الإصابات في جهاز الكابتن "خالد عيد" ليتم إضـافـة مسئوليـة تخطيط الأحمال له بدايـة من اليوم.