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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر في بطولة كأس السوبر المصري بدل من الزمالك وذلك بعد القرار الموقع علي الفريق الأبيض.

وكانت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم قد قررت استبعاد الزمالك من بطولة كأس السوبر بسبب الانسحاب من نسخة العام الماضي.

فيوتشر بدل من الزمالك في كأس السوبر المصري

وبالتالي يضمن فريق مودرن فيوتشر المشاركة في بطولة السوبر المصري، بصفته رابع الدوري المصري، بدلًا من بطل كأس مصر الذي سيكون أحد الفرق المشاركة فعليًا في السوبر المصري بنظامه الجديد.

ويشارك في البطولة كل من بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري، وحال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، أما حال فوز فريق ببطولتين أخريين سيتم اختيار فريقاً بناء على مركزه في الدوري.