نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مارسيليا ضد برايتون في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي نظيره برايتون الإنجليزي مساء اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 على ملعب "فليودروم"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل الفريق الفرنسي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل الفريق الإنجليزي المركز الأخير، دون نقاط.

موعد مباراة مارسيليا ضد برايتون في الدوري الأوربي

تبدأ أحداث مباراة مارسيليا ضد برايتون اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا ضد برايتون في الدوري الأوروبي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مارسيليا ضد برايتون مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها المشفرة.