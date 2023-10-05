نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس مصر بعد تأهل الاهلي على حساب إتبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تأهله رسميًا لنهائي كأس مصر بعد تخطي عقبة فريق إنبي في الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بثلاثية دون رد على حساب نادي إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

أهداف مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

وسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 33 علي معلول من ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني عن طريق أنتوني موديست في الدقيقة 50 من الشوط الثاني.

واختتم إمام عاشور التهديف بتسجيل هدفه الأول بقميص الأهلي والثالث للأحمر أمام إنبي في الدقيقة 86.

منافس الاهلي في نهائي كأس مصر



ويواجه النادي الاهلي في نهائي بطولة كأس مصر، الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في اللقاء الذي سيجمعهما في الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في المباراة الثانية بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر يوم 8 نوفمبر المقبل، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.



موعد مباراة نهائي كأس مصر



وكان اتحاد الكرة المصري أعلن موعد مبدئي لنهائي كأس مصر، لتقام يوم 13 مارس المقبل لعام 2024.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المصري الموعد النهائي والرسمي للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر والتي ستجمع الاهلي مع الفائز من الزمالك وبيراميدز في الفترة المقبلة