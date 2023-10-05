نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة الحزم في بطولة دوري روشن.. موقف طارق حامد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة السعودية مباراة ضمك والحزم وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي.



موعد مباراة ضمك والحزم في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة ضمك والحزم يوم الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

نجح ضمك في الفوز على الخليج بهدفين نظيف بينما خسر الحزم من التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.



يحتل ضمك المركز الثاني عشر برصيد ٧ نقاط في جدول الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الحزم المركز الثامن عشر والأخير برصيد ٣ نقاط.



ومن المتوقع أن يخوض ضمك المباراة بالتشكيل التالي



حراسة المرمى: مصطفى زغبة.



خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي هوساوي، ضاري العنزي.



خط الوسط: طارق حامد، أنتوليتش، ستانشيو، كيفين نكودو.



خط الهجوم: أحمد الزين، إسان سياسي.



موقف ضمك والحزم في جدول الدوري السعودي



احتل ضمك المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد ٣٦ نقطة حصدها من ٣٠ مباراة، حيث فاز في ٩ مباريات وتعادل في ٩ مباريات وخسر ١٢ مباراة.



في حين نجح الحزم في الموسم الماضي في الصعود إلى الدوري الممتاز.