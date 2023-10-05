نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الاتفاق ضد الفتح في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة السعودية لمتابعة مباراة الاتفاق والفتح وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي.



تعادل الاتفاق سلبيا مع الأهلي كما فجر الفتح مفاجأة بالفوز على الوحدة بخمسة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.



يحتل الاتفاق المركز الخمس برصيد ١٧ نقطة في جدول الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الفتح المركز السابع برصيد ١٤ نقطة.



موقف الاتفاق والفتح في جدول الدوري السعودي



احتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد ٣٧ نقطة حصدها من ٣٠ مباراة، حيث فاز في ١٠ مباراة وتعادل في ٧ مباريات وخسر ١٣ مباراة.



في حين احتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد ٤٣ نقطة حصدها من ٣٠ مباراة، حيث فاز في ١٣ مباراة وتعادل في ٤ مباريات وخسر ١٣ مباراة.



موعد مباراة الاتفاق والفتح في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الاتفاق والفتح يوم الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC بنقل أحداث المباراة.