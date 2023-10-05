نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأندية أكبر من التحكيم".. رئيس لجنة الحكام السابق يفجر مفاجأت مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، مفاجأت من العيار الثقيل حول أسباب ابتعاده عن التحكيم المصري ومصيره في الفترة القادمة، في ظل الهجوم الكبير على الأداء الفني للحكام في المباريات الماضية من الدوري المصري الممتاز.



- أسباب ابتعاد عصام عبد الفتاح عن التحكيم

وصرح عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق:" عن قراره الحاسم بعدم العودة مرة أخرى للتحكيم المصري، خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أن التحكيم المصري يحتاج للكثير والكثير من العمل الفني".

وواصل عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "التحكيم المصري يحتاج الاهتمام والتطوير، ومن يفهم في التحكيم قليل".

وأردف عصام عبدالفتاح: "في مصر للأسف اللي بيفهم في التحكيم المصري قليل ولا بد اللي يتحدث يكون فاهم تطوير، ولن أعود إلى العمل في مصر بالفترة المقبلة".

وأكمل: " أثناء وجودي كان يوجد طفرة واضحة في أداء التحكيم، ودائمًا فى التطوير لا بد أن تحتوي اللاعبين وذلك يتعلموا الحكام، أنا خبير فى فيفا، وكلمة الاحتواء موجودة فى التحكيم".

واختتم: "سيظل التحكيم المصري تحت دائرة الإتهامات بشكل دائم بسبب عدم المساندة والوقوف بجانب الحكام، والأندية أكبر من التحكيم، والحكام الموجودين فى القائمة الدولية الآن، من أفضل الحكام في إفريقيا، ولا أرى تطوير في الفترة الحالية".