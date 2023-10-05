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أحمد جودة - القاهرة - كشف تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، سر تفوق الأهلي عليه، في نصف نهائي كأس مصر، خلال المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء.

مدرب إنبي يكشف سر تفوق الأهلي عليه

وأوضح مدرب إنبي أن فريقه تأثر بعدم جاهزية أحمد أمين (أوفا) في لقاء الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، والذي انتهى بفوز الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

وأكد مدرب إنبي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن فريقه لا يملك مهاجم صريح سوى أوفا الذي لم يكن جاهزًا تمامًا في الناحية البدنية.

وأشار إلى أن إنبي قدم مباراة تكتيكية في الشوط الأول ولم تسنح للاعبي الأهلي فرص مؤكدة في هذا الشوط مشيرًا إلى أن ضربة الجزاء التي تم احتسابها الحكم ضد إنبي كان بها تهور من مدافعه أحمد كالوشا الذي يعد من أفضل اللاعبين في مركزه.

وأضاف:" الأهلي لم تسنح له في الشوط الأول سوى تسديدة من حسين الشحات من مسافة بعيدة ردها القائم".

وتابع:" الهدف الثاني للأهلي أيضًا جاء من خطأ واضح من أحمد العجوز لاعب الوسط في التمرير ولكنني شكرت اللاعبين على ما قدموه".

وذكر أنه اضطر لاستبدال زياد كمال لاعب الوسط رغم أنه مميزًا ولكنه لم يكن في قمة الجاهزية البدنية.