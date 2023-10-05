نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مستند رسمي جديد".. لبيب يحسم الجدل قبل انتخابات الزمالك المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الفترة القادمة، مصير ما يتردد حول عدم توافق جميع شروط الترشح على لبيب مما قد يفسد الانتخابات القادمة للفارس الأبيض، والتي يترقبها عاشقي الفريق للخروج من الأزمات الأخيرة.

- لبيب يحسم شرعية ترشحه

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":"أن حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك، قدم إثبات جديد عن طريق مستنيد يفيد من اتحاد كرة اليد، أنه لعب لفريق الناشئين والفريق الأول لكرة اليد، وحصل على اعتماد الوزارة على هذا الخطاب".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لبيب تمكن من الحصول على مستند يثبت تحويل عضويته من عضوية رياضة إلى عضوية عاملة".

وأختتم:" وقدم المستند إلى مجلس الدولة، من أجل التأكيد على صحة عضويته وترشحه على منصب رئاسة النادي في انتخابات القلعةالبيضاء المنتظرة في الفترة الحالية ".