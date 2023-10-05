نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: أوسوريو يقوم بأشياء غير منطقية مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك تحسن في مستوى اللاعبين ظهر خلال لقاء أرتا سولار، لكن ما زال أوسوريو يتدخل في بعض الأمور بشكل خاطئ فنيًا.

نجم الزمالك السابق يفتح النار على أوسوريو

وأوضح أن هناك أمور إيجابية في انتخابات النادي حاليا، في ظل الدعم الكبير من المرشحين ورغبتهم في حل بعض الأزمات، وإظهار حبهم وعشقهم لنادي الزمالك، بالإضافة لوجود التفاف ودعم جماهيري كبير ظهر بشكل واضح خلال لقاء أرتا سولار الجيبوتي.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اللجنة الثلاثية بقيادة عماد البناني أكدوا عدم تدخلهم في أمور تخص التعاقدات بنادي الزمالك، ورغم ذلك اتمنى حسم ملف تجديد عقد أحمد فتوح".

وأضاف: "هناك تحسن في مستوى اللاعبين ظهر خلال لقاء أرتا سولار، لكن ما زال أوسوريو يتدخل في بعض الأمور بشكل خاطئ فنيًا، يقوم بعمل بعض الأشياء الغير مفهومة، طالبت بتدخل الجهاز المعاون والحديث معه بشكل دائم لأنه يفعل أمور بعيدة عن المنطق".

وواصل: "هناك أمور غير مفهومة من أوسوريو، ولاعبين تتألق مثل سيد نيمار والجزيري ثم يجدوا أنفسهم أما على دكة البدلاء أو خارج قوائم المباريات، ولا بد أن يعدل أوسوريو من قراراته الفنية".

وزاد: "مارسيل كولر في الأهلي لديه منظومة متكاملة وهناك منافسة بين اللاعبين ورغبتهم دائما في المشاركة، لذلك الكل يبذل قصارى جهده".

وأكمل: "قيام أوسوريو بتغييرات كثيرة في التشكيل أمر خاطئ، لأن التأقلم والتجانس بين اللاعبين مهم جدا، يجب المحافظة على القوام الرئيسي ووجود ربط بين اللاعبين داخل ارضية الملعب، يجب الحديث مع أوسوريو من معاونيه، وسمعت أنه لا يريد الجهاز المعاون ويطالب بجهاز اجنبي بسبب عدم رغبته في سماع وجهات النظر".

وأكد: "مدحت عبدالهادي مدرب جيد ومن ابناء نادي الزمالك، ويجب الأخذ برأيه في كل الأمور".