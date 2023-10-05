نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع فتوح وتطورات تجديد عقده في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، حقيقة ما تم تداوله عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك ومنتخب مصر، لضمه خلال الفترة المقبلة.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع فتوح

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن فتوح لم يدخل بعد الفترة القانونية ليوقع لفريق آخر وبالتالي أي مفاوضات لضمه مع أي فريق تعرض هذا الفريق للعقوبات مثلما حدث مع تشيلسي الإنجليزي.

وأكد أن فتوح وافق على تجديد عقده مع الزمالك وسيتم تسوية مستحقاته المتأخرة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان قد نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره إنبي، بثلاثة أهداف نظيفة في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس مصر، أمس الأربعاء.

وسيلاقي الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس مصر.