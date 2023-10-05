نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة مارسيليا وبرايتون في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب "فليودروم" مساء اليوم الخميس 5-10-2023، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي مارسيليا وبرايتون في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليورباليج".

موعد مباراة مارسيليا أمام برايتون في الدوري الأوربي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مارسيليا ضد برايتون اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل مارسيليا المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: ب أو لوبيز.

خط الدفاع: ويليام صليبا، دوجي كاليتا كار، لوان بيريس، بول ليرولا.

خط الوسط: جيرسون، ماتيو جندوزي، بوبكر كامارا.

خط الهجوم: أركادوز ميليك، ديمتري باييه، كونراد دي لا فوينتي.

تشكيل برايتون المتوقع لمواجهة مارسيليا في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: ستيلا.

خط الدفاع: فيلتمان، ويبستير، دانك، استوبينان.

خط الوسط: جاك هنشلوود، جيلمور، ويلبيك.

خط الهجوم: مارس، فيرجسون، ميتوما.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا أمام برايتون في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة مارسيليا الفرنسي ضد برايتون الإنجليزي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.