نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سموحة ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق المقاولون العرب، ضيفًا على نظيره سموحة، في المواجهة التي يستضيفها ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض "الفجر الرياضي" خلال السطور التالية، موعد مباراة المقاولون العرب ضد سموحة، ضمن منافسات المسابقة المحلية، والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة سموحة ضد المقاولون العرب في دوري Nile

يستضيف فريق سموحة نظيره المقاولون، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

وتنطلق مباراة سموحة ضد المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر، برصيد نقطة وحيدة.

- القنوات الناقلة لمباراة سموحة ضد المقاولون العرب في دوري Nile

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة سموحة ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.