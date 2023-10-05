نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق مجد طنجة المغربي اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر الجاري بستاد الريان ارينا في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات دور مجموعات بطولة الأندية العربية لكرة السلة موسم 2023/2024.

- موعد مباراة الأهلي ومجد طنجة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومجد طنجة مساء الخميس في تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي.

- نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد الليبي



وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره فريق الاتحاد الليبي بنتيجة 65/55 في اللقاء الأخير الذي جمعهم مساء يوم 2 أكتوبر الحالي ضمن منافسات البطولة العربية الكبرى.

- ترتيب مجموعة الأهلي

1- الأهلي 4 نقاط

2- دجلة الجامعة 3 نقاط

3- بيروت فيرست كلوب نقطتين

4- مجد طنجة نقطتين

5- الاتحاد نقطة