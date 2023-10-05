نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد سان جيلواز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق سانت جيلواز عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الأوروبي.