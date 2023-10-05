نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجلسة مع "الساحر".. بيكهام يخون ريال مدريد وعدو الأمس قريب من مزاملة ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخطط النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، أحد مالكي فريق إنتر ميامي الأمريكي، لمواصلة التدعيمات القوية هذا الموسم إلى صفوف فريقه، بعد خطوة التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونجح ميسي في إدخال أول كأس إلى خزائن فريقه في التاريخ هذا الموسم بعد التتويج بكأس الدوريات الأمريكي.

- بيكهام يفاوض مودريتش

ونشرت إذاعة كادينا سير الإسبانية، أن بيكهام قام بالاجتماع مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد خلال تواجده في كرواتيا، لإقناعه بالرحيل إلى صفوف ميامي في الشتاء القادم.

وتابعت الإذاعة الإسبانية، أن ساحر وسط مدريد، لديه بعض القلق من تواجده الأخير على دكة بدلاء الميرنجي، وعدم المشاركة في عدد دقائق كبير.

وأصبحت فرص مشاركة مودريتش بصفة اساسية في تشكيل البرازيلي كارلو أنشيلوتي صعبة للغاية، عقب تألق الوافد الجديد جود بيلينجهام، مع الاعتماد غلى قوة تشواميني بجانبه.