نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري Nile والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، انطلاق الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل"

ويستعرض " الفجر الرياضي" خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الثالثة، والتي تنطلق مواجهاتهااليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، بمواجهة زد وبلدية المحلة.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري Nile

زد × بلدية المحلة - الخميس 5 أكتوبر - 4 مساءًا

سموحة × المقاولون العرب - الخميس 5 أكتوبر - 7 مساءًا

الإتحاد السكندري × الجونة - الجمعة 6 أكتوبر - 4 مساءًا

فاركو × سيراميكا كيلوباترا - الجمعة 6 أكتوبر - 7 مساءًا

الداخلية × المصري - السبت 7 أكتوبر - 4 مساءًا

طلائع الجيش × فيوتشر - السبت 7 أكتوبر - 7 مساءًا

البنك الأهلي × الزمالك - السبت 7 أكتوبر - 7 مساءًا

بيراميدز × إنبي - الأحد 8 أكتوبر - 7 مساءًا

الأهلي × الإسماعيلي - الأحد 8 أكتوبر - 7 مساءًا

القنوات الناقلة لمباريات الجولة الثالثة في الدوري المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الجولة الثالثة في الدوري المصري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.