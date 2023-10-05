نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة زد ضد بلدية المحلة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الخميس، صوب ملعب استاد القاهرة، حيث تنطلق عصر اليوم مواجهات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز " دوري النيل".

ويحل فريق بلدية المحلة ضيفًا على نظيره زد، في ضربة البداية لمواجهات الجولة الثالثة، ويستعرض " الفجر الرياضي" خلال السطور التالية، موعد مباراة بلدية المحلة ضد زد، والقنوات الناقلة لها.

- توقيت متابعة مباراة زد ضد بلدية المحلة



يستضيف الفريق الأول لكرة القدم، بنادي زد، نظيره بلدية المحلة، على ملعب استاد القاهرة، في الرابعة عصر اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق زد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل بداية الجولة الثالثة، برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن فريق مودرن فيوتشر صاحب المركز الأول، فيما يحتل فريق بلدية المحلة المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد عباس قابيل، حكمًا لمباراة زد ضد بلدية المحلة، ويعاونه أسامة السيد مساعد أول، ومحمد فاروق مساعد ثان، وإبراهيم محمد حكم رابع، بجانب مصطفى مدحت حكم فيديو، وحسني سلطان مساعد حكم فيديو.

- القنوات الناقلة لمباراة زد ضد بلدية المحلة في دوري Nile

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة زد ضد بلدية المحلة في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.