نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بيع مؤمن وكهربا وعاشور للأهلي.. سليمان يكشف "الخائن" داخل الزمالك ويفضح مخطط سرقة فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد الفترة الحالية إثارة وجدلا كبيرا، بسبب اقتراب خوض منافسات ماراثون انتخابات الفارس الأبيض في الأيام القادمة، للخروج من نفق الأزمات المظلم الذي كلف القلعة البيضاء، الخروج من جميع البطولات الموسم الماضي ورحيل نجوم الفريق.

وأظهر رموز الزمالك المخلصين مؤخرا، تكاتف كبير لمساندة الفائز في سباق الانتخابات، لعودة الفارس الأبيض من جديد.

- سليمان يفجر مفاجأة مدوية

ونشر الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تصريحات قوية لأحمد سليمان المرشح لعضويةالأبيض في قائمة حسين لبيب:" أحمد يحيى وكيل اللاعبين عليه علامات إستفهام كبيرة لأنه هو السبب في إنتقال مؤمن وكهربا للأهلي هو وكيل مصطفى فتحي ومصطفى محمد وإمام عاشور".

وتابع:" حاليًا يحيى وكيل فتوح بس المشكلة مش في الوكيل المشكلة كانت في الإدارة اللي سايبة الوكيل يتلاعب بيهم وده مش هيحصل تاني في نادي الزمالك".