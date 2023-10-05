"وادى دجلة" يعلن انضمام بطلة الإسكواش نور الطيب لصفوف النادي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أندية وادى دجلة-أكبر أندية رياضية خاصة في مصر- ضم اللاعبة نور الطيب لصفوف فريق الإسكواش بالنادي، يأتي ذلك في إطار حرص إدارة "وادى دجلة" على إعداد واستقطاب الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب للمنافسة على البطولات القارية والدولية الكبرى.



ونجحت البطلة نور الطيب في الفوز بلقب بطولة ساوث ويسترن، المقامة بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد فوزها على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-1 لتحقق أول بطولة في موسم 2023/2024.

وتعتزم أندية وادى دجلة، دعم البطلة نور الطيب- المصنفة الـ6 عالميًا- للمنافسة على كبرى البطولات خلال الفترة المقبلة، والتقدم في التصنيف العالمي للإسكواش للسيدات.

وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الإسكواش أبرزها الفوز ببطولات هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020 لظروف الحمل، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادى دجلة.

نبذة عن وادى دجلة:

تأسست أندية وادى دجلة، عام 2002، وخلال أكثر من 20 عامًا نجح في إنشاء أكبر عدد من الأندية تصل إلى9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط تقدم 20 رياضة مختلفة، وتضم أكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.