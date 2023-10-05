نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد سان جيلواز في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق سانت جيلواز عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الأوروبي.

قنوات مفتوحة لمباراة ليفربول أمام سانت جيلواز

القمر: Y1A

قناة: Varzish Sport

التردد: 11843

الاستقطاب: عمودى

معدل الترميز:27500

القمر: أسترا

قناة: Sport France

التردد: 12012.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Astra 4A

قناة: TV Play

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز:27500

القمر: 62.0°E Intelsat 902.

قناة TV 3 الإيرانية.

التردد: 10973.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر: AzerSpace 46 ° E

قناة Rah - e - Farda Tv

التردد: 11293

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Intelsat 62 ° E C < 0

قناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: AzerSpace 46 ° E

قناة: ldman

التردد: 11169

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400.

القمر: أسترا

قناة UTV HD الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

التردد: 11068.

الاستقطاب: رأسي V.