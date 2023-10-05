نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد سان جيلواز في الدوري الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.
وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.
موعد مباراة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق سانت جيلواز عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الأوروبي.
قنوات مفتوحة لمباراة ليفربول أمام سانت جيلواز
القمر: Y1A
قناة: Varzish Sport
التردد: 11843
الاستقطاب: عمودى
معدل الترميز:27500
القمر: أسترا
قناة: Sport France
التردد: 12012.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
القمر: Astra 4A
قناة: TV Play
الاستقطاب: افقي
معدل الترميز:27500
القمر: 62.0°E Intelsat 902.
قناة TV 3 الإيرانية.
التردد: 10973.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
القمر: AzerSpace 46 ° E
قناة Rah - e - Farda Tv
التردد: 11293
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Intelsat 62 ° E C < 0
قناة: IRIB Varzesh
التردد: 11555
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: AzerSpace 46 ° E
قناة: ldman
التردد: 11169
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 20400.
القمر: أسترا
قناة UTV HD الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي
التردد: 11068.
الاستقطاب: رأسي V.