نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يتغزل في جوهرة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إن "ريكو لويس واحد من أفضل اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم طوال مسيرته، وإنه يتوقع أن يكون له دورًا كبيرًا في مسيرة فريقه خلال الموسم الحالي بعد تألقه في فوز حامل اللقب 3-1 على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية".

وشارك لويس وهو خريج أكاديمية سيتي في 23 مباراة في جميع المنافسات مع سيتي في الموسم الماضي وفي لقاء الأمس لعب دورًا هجوميًا بارزًا وساهم في تهيئة فرصة أحرز منها زميله فيل فودن هدف السبق في الدقيقة 25.

وردًا على سؤال حول لويس قال غوارديولا الذي سبق له تدريب لاعبين كبار مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني تشابي هرنانديز للصحفيين "يا له من لاعب. عمره 18 (فقط). طوال 14 أو 15 عامًا أشرفت على تدريب لاعبين رائعين".

"لعب (لويس أمس) أدوارًا متعددة في خطي الوسط والدفاع وتحرك كثيرًا. إنه واحد من أفضل اللاعبين الذين دربتهم طوال مسيرتي".

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم "اليوم أثبت جدارته. لم يلعب كثيرًا خلال الموسم الحالي لكنه سيلعب كثيرًا".

وبفضل الفوز، الذي جاء بعد خسارتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون واندرارز ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة السابعة.

وعن ذلك قال غوارديولا "قبل ثلاثة أو أربعة أيام لم نكن في وضع جيد لأننا خسرنا على أرض ولفرهامبتون وكان لابد من التخلص من هذا الوضع".

في الجولة التالية من الدوري الممتاز يلتقي سيتي صاحب الصدارة مع آرسنال فريق المركز الثالث الأحد المقبل. وكان الصراع على لقب الموسم الماضي اشتعل بين الفريقين لبعض الوقت قبل أن ينتهي لصالح سيتي