نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الاتحاد السكندري ضد الاهلي القطري في البطولة العربية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القطري مع نظيره فريق الاتحاد السكندري اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر الجاري بستاد الغرافة في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات دور مجموعات بطولة الأندية العربية لكرة السلة موسم 2023/2024.

- موعد مباراة الأهلي والاتحاد

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومجد طنجة ظهر الخميس في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الثانية بتوقيت أبو ظبي.

- نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد الليبي

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره فريق الاتحاد الليبي بنتيجة 65/55 في اللقاء الأخير الذي جمعهم مساء يوم 2 أكتوبر الحالي ضمن منافسات البطولة العربية الكبرى.

- ترتيب مجموعة الأهلي القطري

1- اتحاد الجزائر 5 نقاط

2- الاتحاد السكندري 4 نقاط

3- دينامو لبنان 3 نقاط

4- السيب 3 نقاط

5- وحدة صنعاء نقطتين