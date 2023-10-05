نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الاتحاد السكندري ضد الاهلي القطري في البطولة العربية لكرة السلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القطري مع نظيره فريق الاتحاد السكندري اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر الجاري بستاد الغرافة في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات دور مجموعات بطولة الأندية العربية لكرة السلة موسم 2023/2024.
- موعد مباراة الأهلي والاتحاد
وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومجد طنجة ظهر الخميس في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الثانية بتوقيت أبو ظبي.
- نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد الليبي
وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره فريق الاتحاد الليبي بنتيجة 65/55 في اللقاء الأخير الذي جمعهم مساء يوم 2 أكتوبر الحالي ضمن منافسات البطولة العربية الكبرى.
- ترتيب مجموعة الأهلي القطري
1- اتحاد الجزائر 5 نقاط
2- الاتحاد السكندري 4 نقاط
3- دينامو لبنان 3 نقاط
4- السيب 3 نقاط
5- وحدة صنعاء نقطتين