كولر يصب غضبه على لاعبي الأهلي رغم التأهل لنهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - صب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه على لاعبي الفريق الأحمر، رغم التأهل إلى نهائي كأس مصر والفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد.

سبب غضب كولر من لاعبي الأهلي

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن مارسيل كولر أبدى غضبه من خط الدفاع، والأخطاء التي حدثت خلال المباراة، وساهمت في خلق خطورة كبيرة على مرمى الشناوي في أكثر من كرة.

وأكد المصدر على أن كولر منزعج من الأخطاء التي ظهرت في خط الدفاع، بينها المساحات التي ظهرت في قلب الدفاع على وجه التحديد، بجانب البطء في التحرك وعدم فرض الرقابة اللصيقة على المهاجمين، خاصةً الثنائي رفيق كابو وأحمد أمين أوفا.

وسيعمل المدرب السويسري خلال التدريبات القادمة على معالجة تلك الأخطاء في مران خاص للمدافعين، لكي لا تتكرر في المباريات القادمة.