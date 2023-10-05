نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى لثنائي اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي في الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم العربية وخاصة الكرة السعودية، موعد إنطلاق فعاليات مباراة ديربي الرياض والذي سيقام بين فريقي اتحاد جدة والأهلي، مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ثنائي الاتحاد خارج قائمة فرنسا في تصفيات اليورو

وتلقى الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، صدمة كبرى خلال الساعات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي.

ووجه المدرب ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، صدمة للثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بعد استبعادهم من قائمة الديوك، لمواصله مشواره في تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وأعلن ديدييه ديشامب، عن قائمة المنتخب الفرنسي، لمواجهة هولندا وإسكتلندا، في 13 و17 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة 2024 بألمانيا.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا، كالاتي..

حراسة المرمى: ألفونس أريولا، مايك مينيان، برايس سامبا

خط الدفاع: كلاوس، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، كوناتي، جول كوندي، بافارد، ساليبا، أوباميكاندو.

خط الوسط: كامافينجا، يوسف فوفانا، بوبكر كمارا، أدريان رابيو، تشواميني.

خط الهجوم: كومان، ديمبيلي، أوليفيه جيرو، أنطوان جريزمان، كولو مواني، كيليان مبابي، ماركوس تورام.

