نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. فيتوريا يرد على أنباء رحيله وكولر غاضب من لاعبي الأهلي.. برشلونة يستهدف نجم تشيلسي وصفقة جديدة في النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

فيتوريا يرد على أنباء رحيله عن منتخب مصر

روي فيتوريا

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أنه لديه الرغبة فى الاستمرار داخل مصر لتدريب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة من أجل الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026 بجانب كأس الأمم الأفريقية.

وقال روي فيتوريا فى المؤتمر الصحفى: عقدي مع منتخب مصر مستمر حتي عام 2026، لتجهيز منتخب فى كأس العالم المقبلة، ولدي أهداف مع الفراعنة.

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كولر غاضب من لاعبي الأهلي

مارسيل كولر

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن مارسيل كولر أبدى غضبه من خط الدفاع، والأخطاء التي حدثت خلال المباراة، وساهمت في خلق خطورة كبيرة على مرمى الشناوي في أكثر من كرة.

وأكد المصدر على أن كولر منزعج من الأخطاء التي ظهرت في خط الدفاع، بينها المساحات التي ظهرت في قلب الدفاع على وجه التحديد، بجانب البطء في التحرك وعدم فرض الرقابة اللصيقة على المهاجمين، خاصةً الثنائي رفيق كابو وأحمد أمين أوفا.

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برشلونة يستهدف نجم تشيلسي

برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي، أندريه سانتوس، في المستقبل.

في مطلع العام، فاز عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالسباق من أجل توقيع المراهق، على أمل أن يبدأ على الفور في المساهمة في الفريق الأول.

ومع ذلك، فشل تشيلسي في الحصول على تصريح عمل، مما أدى إلى انتقاله على سبيل الإعارة إلى فاسكو دا جاما، لكن منذ ذلك الحين فشل سانتوس في اقتحام المناصب العليا في ستامفورد بريدج.

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النصر السعودي يقترب من ضم صفقة جديدة

النصر السعودي

تضع إدارة نادي النصر السعودي في الوقت الحالي، بعض الخيارات العالمية لتدعيم بعض المراكز داخل تشكيل الفريق في الموسم الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وفجر الإعلامي الرياضي السعودي "عبدالرحمن الفريح"، أن مسؤولو الفريق السعودي برئاسة مسلي آل معمر، نجحت في التوصل إلى اتفاق جديد مع أحد النجوم العالميين داخل أوروبا للوصول إلى روشن.