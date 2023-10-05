نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري Nile.. زد يتعادل مع بلدية المحلة في مباراة الـ6 أهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إيجابيًا أمام نظيره بلدية المحلة بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الخميس على استاد "القاهرة الدولي"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

ويحتل زد بعد هذا التعادل صدارة الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على مباراتين والتعادل في لقاء، فيما يحتل فريق بلدية المحلة المركز السادس برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاء.

أحداث مباراة زد وبلدية المحلة في الدوري المصري

افتتح فيبو أكيم أول أهداف اللقاء لصالح بلدية المحلة في الدقيقة 11، بعد تمريرة من إسلام مرزوق من جهة اليمين إلى زميله أكيم الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس علي لطفي وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل مصطفى زيكو لصالح زد في الدقيقة 13، بعد تمريرة رائعة محمود صابر إلى زيكو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح زد في الدقيقة 24، بعد تمريرة من شادي حسين، جعلت زيكو في حالة انفراد ثم سدد الأخير الكرة لترطم بجسم الحارس وتمر من فوقه وتسكن الشباك في منتصف المرمى.

وسجل حسام أشرف هدف التعادل لصالح بلدية المحلة في الدقيقة 26، بعد تمريرة من فيبو أكيم إلى زميله أشرف الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز شادي حسين الهدف الثالث لصالح زد في الدقيقة 44، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء زد، نفذها محمد أشرف بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها شادي برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتحصل ماجد هاني لاعب بلدية المحلة على بطاقة حمراء في الدقيقة 51، بعد التدخل العنيف على محمد أشرف لاعب فريق زد.

وتمكن عبد الرحمن جمال سمانة من تسجيل الهدف الثالث والتعادل لصالح بلدية المحلة في الدقيقة 62 عن طريق ركلة جزاء، فيبو أكيم، نفذها سمانة بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يسار الحارس علي لطفي.

ومنعت العارضة الهدف الرابع لصالح بلدية المحلة في الدقيقة 82، بعد رأسية من عبد الرحمن جمال سمانة من داخل منطقة الجزاء.