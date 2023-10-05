أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة المقاولون العرب في دوري Nile

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على استاد "الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة سموحة والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل سموحة الرسمي لمواجهة المقاولون العرب

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، محمد المغربي، محمود وحيد.

خط الوسط: حمدي علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد.

خط الهجوم: فادي فريد، مصطفى البدري، لحسن دهدوه.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة ضد المقاولون العرب

تذاع مباراة سموحة ضد المقاولون العرب، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On time sports 2HD، بتعليق المعلق مؤمن حسن.