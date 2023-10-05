انت الان تتابع خبر النصر السعودي يزلزل لاعب الكرة العالمي حكيم زياش عن التعاقد معه وصفقة تعرف منعرج خطير والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في سيناريو غير متوقع بعدما كان الجميع يترقب تعاقد النصر مع النجم المغربي حكيم زياش

، غير أن الإعلامي الرياضي بتال القوس، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل .

زياش

حيث خرج القوس بتصريح غير متوقع في برنامجه، حيث أعلن أن تردد العالمي، في التعاقد مع حكيم زياش؛ هو تفكير في التراجع عن إتمام الصفقة.وإضاف الإعلامي الرياضي، أن زياش أعطى موافقته النهائية إلى مسؤولي النصر بقبول عقدهم ، كما وافق إيضا فريقه تشيلسي على كل بنود بأنتقاله إلى الفريق الانجليزي.

وختم بتال القوس حديثه ، أن تفكير النصر ، هو بداية فكرة التراجع عن صفقة النجم المغربي؛ يعود إلى الرغبة في التعاقد مع لاعب آخر، خلال الصيف الحالي – لم يذكر اسمه -.