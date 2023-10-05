نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات دييجو سيميوني بشأن ميزة ريال مدريد "الخرافية" في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، لوسائل الإعلام بعد فوز فريقه 3-2 على فينورد مساء الأربعاء في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تصريحات دييجو سيميوني بعد الفوز على فينورد في دوري أبطال أوروبا

وقال المدرب الأرجنتيني في كلمات نقلتها صحيفة “آس" الإسبانية: “"أعتقد أن جميع الفرق الأخرى (باستثناء ريال مدريد) تجد الأمر صعبًا.، لقد وجد إشبيلية الأمر صعبًا، برشلونة واجهه في السنوات الأخيرة ونحن نجد الأمر صعبًا”.

وأضاف “في مباراة لاتسيو، تعاملنا بشكل جيد، لكننا حققنا الفوز في النهاية، نجحنا اليوم في تجنب السيناريو المتمثل في صعود حارس مرمى الخصم ليسجل والخوف من تكرار ذلك مرة أخرى. لقد سجلوا هدفين ضدنا وعلينا أن نتحسن”.

وأتم "ريال مدريد قادر على المنافسة في أوروبا بشكل جيد للغاية لأنه يمتلك لاعبين شباب استثنائيين مثل كامافينجا، بيلينجهام، تشواميني، فينيسيوس، رودريجو، لكن الفرق الأخرى قد تجد صعوبة في المنافسة".