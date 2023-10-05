نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. أمير هشام يشعل انتخابات الزمالك ودويدار يكشف مصير فتوح.. إعلامي أهلاوي يصدم حسين الشحات وانقسام أبيض بسبب كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 20230

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

أمير هشام يكشف مستند رسمي لحسين لبيب

انفراد أمير هشام بمستند حسين لبيب

حسم حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الفترة القادمة، مصير ما يتردد حول عدم توافق جميع شروط الترشح على لبيب مما قد يفسد الانتخابات القادمة للفارس الأبيض، والتي يترقبها عاشقي الفريق للخروج من الأزمات الأخيرة.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":"أن حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك، قدم إثبات جديد عن طريق مستنيد يفيد من اتحاد كرة اليد، أنه لعب لفريق الناشئين والفريق الأول لكرة اليد، وحصل على اعتماد الوزارة على هذا الخطاب".

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دويدار يكشف مصير فتوح

حديث أحمد دويدار في برنامج الريمونتادا

وأكد أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا، أن النادي الأهلي تجاهل خليفة محمد عبد الوهاب وهو اللاعب الواعد محمد أشرف الظهير الأيسر الذي تمت إعارته إلى نادي زد.

وأشار إلى أن الأهلي يتفاوض لضم أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك منذ 6 شهور.

وأوضح دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي يفاوض فتوح منذ 6 شهور كاملة ويترقب نهاية عقده مع الزمالك.

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إعلامي أهلاوي يوجه رسالة خاصة لحسين الشحات

مشادة الشحات وسامي قمصان

ووجه أيمن شوقي الإعلامي بقناة النادي الأهلي، رسالة خاصة إلى حسين الشحات عقب مباراة الأهلي وإنبي الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر، وذلك خلال الاستوديو التحليلي للمواجهة، بسبب مشادة اللاعب مع سامي قمصان بعد تبديله.

وقال شوقي: أوجه رسالة إلى حسين الشحات، كأخ أكبر له، يجب عليك أن تتحلى بالهدوء خلال المباريات، يجب عليك أن تكون هادئًا خلال المباريات، لأنك ستتعرض لاستفزازات من الخصوم، وهذا أمر طبيعي، لكن عليك أن تتحكم في أعصابك.

وأضاف: في مباريات دوري أبطال إفريقيا، الحكام تتعرض للضغط وفي الأغلب يعملون حساب لصاحب الأرض، فإذا لم تتحكم في نفسك قد يؤدي الأمر إلى طردك، أنت لاعب كبير، وقدمت مستوى مميز مع النادي الأهلي، في الموسم الماضي، لكن يجب أن تهدأ خلال انفعالاتك في المباريات.

انقسام داخل الزمالك بسبب كهربا

كريم رمزي

وأوضح كريم رمزي عبر برنامجه رقم 10، المذاع على القناة الأولى، أن هناك انقسام داخل نادي الزمالك بسبب غرامة محمود عبد المنعم كهربا.

وأكد رمزي، أن محامي كهربا عرض على نادي الزمالك سداد الغرامة لكن دون الفائدة، وهذا ما يدرسه مسؤولي القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وشدد كريم رمزي على أن هناك انقسام داخل نادي الزمالك، بشأن اقتراح محامي كهربا، خاصة وأن الفائدة تبلغ نحو 350 ألف دولار.