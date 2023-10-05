التعاون يواصل موسمه التاريخي ويقتنص صدارة ترتيب الدوري السعودي بثلاثية أمام الطائي

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أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي التعاون تقديم موسم تاريخي، بعد أن نجح في تحقيق الفوز على حساب الطائي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليصل للنقطة 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا.

التعاون يقتنص صدارة الدوري السعودي بثلاثية أمام الطائي

وافتتح موسى بارو أهداف المباراة لصالح التعاون في الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول، ثم أضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة عشر.

وعزز ألفارو ميدران تقدم التعاون بالهدف الثالث في الدقيقة السابعة والخمسين من عمر المباراة، ليؤكد تفوق فريقه وحصد النقاط الثلاث.

موقف الفريقين في ترتيب الدوري

ورفع التعاون رصيده إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بعد أن حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد نادي الطائي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل وحيد وستة هزائم.