الاطمئنان على ثلاثي الفريق قبل مران الأهلي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على الحالة الطبية الخاصة بلاعبي الفريق.

الاطمئنان على ثلاثي الفريق

جاء ذلك على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واطمأن المدير الفني على البرنامج العلاجي الذي يؤديه عمرو السولية وكريم نيدفيد وصلاح محسن، ودرجة تقدمهم في تنفيذ مراحل العودة إلى التدريبات الجماعية.

كان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبي الفريق، ناقش خلالها عددًا من الأمور الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة، في ضوء تجهيز الجميع بالشكل المناسب من أجل استمرار العروض القوية بمختلف البطولات.

كان الفريق قد تأهل إلى نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، بعد أن تغلب على فريق إنبي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.