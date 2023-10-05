عمر مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي أمام باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب ديني توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق باوك اليوناني اليوم الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي أمام باوك

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وجاء تشكيل المدرب ديني توبمولر كالآتي:

في حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: توتا، كوخ، باشو.

خط الوسط: كناوف، لارسون، سخيري، نكونكو.

خط الهجوم: هاوجي، شعيبي، عمر مرموش.

ويتواجد فريق باوك اليوناني في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد نقاط فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يحتل المركز الثاني.