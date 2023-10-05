لوكاكو يقود تشكيل روما الرسمي أمام سيرفيت في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق سيرفيت السويسري اليوم الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل روما أمام سيرفيت السويسري

وجاء تشكيل المدرب مورينيو كالآتي:-

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، كريستانتي، نديكان.

خط الوسط: سيلك، بوف، باريديس، عوار، الشعراوي.

خط الهجوم: لوكاكو، بيلوتي.

ويحتل فريق روما المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق سيرفيت المركز الرابع والأخير دون أي نقاط.