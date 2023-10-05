نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم موقعة مارسيليا وبرايتون في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام نظيره فريق برايتون الإنجليزي في اللقاء المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد فيلودروم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

أحداث مباراة مارسيليا وبرايتون

انطلقت صافرة بداية مباراة مارسيليا وبرايتون وكانت هناك أفضلية واضحة من جانب مارسيليا وكان الأقرب للتسجيل حتى سجل شانسيل مبيمبا الهدف الأول في الدقيقة 19 وعاد جوردان فيرتو بالهدف الثاني في الدقيقة 20 وانتهى الشوط الأول 2/0.

وبدأ الشوط الثاني برتم سريع وقوة كبيرة من جانب مارسيليا وبرايتون وحاول كل منهم تسجيل هدف التعادل أو الفوز بالمباراة حتى سجل باسكال جروز الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 52 من تمريرة صنعها له طارق لامبتي وعاد جواو بيدرو بهدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 88 وانتهت المباراة بنتيجة 2/2.

ترتيب مجموعة مارسيليا وبرايتون

1- ايك اثينا 4 نقاط

2- مارسيليا نقطتين

3- اياكس امستردام نقطتين

4- برايتون دون نقطة