انت الأن تتابع خبر نتائج مباريات الدوري السعودي .. التعاون يصعد للصدارة مؤقتا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباريات الدوري السعودي التي أقيمت أمس في إفتتاح الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن حيث تعد النسخة الحالية هي الأقوي في تاريخ المسابقة بعد استقطاب عدد كبير من النجوم المميزين من الدوريات العالمية الكبري في إطار خطة المملكة للتوسع الرياضي واستضافة البطولات الكبري.وأقيم أمس أربعة مباريات في بطولة الدوري السعودي وشهدت فوز ضمك على الحزم وفوز التعاون على الطائي وفوز الفتح على الاتفاق.

ترتيب الدوري السعودي

وتصدر فريق التعاون جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي بعد الفوز علي الطائي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد سجلهم موسي بارو وجواو وألفارو ميدران ليصعد للنقطة 22 في جدول الترتيب

فيما تراجع الهلال والذي لم يخوض منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمركز الثاني برصيد 20 نقطة والاتحاد في المركز الثالث برصيد 19 نقطة

ويلعب الهلال أمام فريق الأخدود يوم السبت 7 أكتوبر على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز كما يلعب الخليج ضد الرائد وكذلك الوحدة ضد الفيحاء في ختام المنافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.

[الدوري السعودي]

الدوري السعودي

الدوري السعودي 2023

وتستأنف اليوم منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن حيث يلعب فريق النصر أمام أبها في الجولة التاسعة وذلك في تمام الساعة السادسة مساء

ويلعب الاتحاد أمام الأهلي على ملعب الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء في قمة مميزة بالمسابقة

نتائج مباريات الأمس

ضمك 4-1 الحزم

الرياض 2-2 الشباب

التعاون 3-0 الطائي

الاتفاق 1-2 الفتح