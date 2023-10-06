انت الأن تتابع خبر بعد الفوز في الدوري الأوروبي.. موعد مباراة ليفربول المقبلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل فريق ليفربول الإنجليزي ، تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الأوروبي بمرحلة المجموعات، بعد أن فاز على حساب ضيفه سان جلواز البلجيكي بثنائية دون رد، مساء الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.ريان جرافينبيرخ أحرز الهدف الأول في الدقيقة 44، وهو أول أهدافه بقميص ليفربول.

ديوجو جوتا، سجل الهدف الثاني لكتيبة المدرب يورجن كلوب في الدقيقة 90+2.

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصري محمد صلاح، فخاض الشوط الأول قبل أن يتم استبداله بزميله كورتيس جونز مع بداية الشوط الثاني.

صلاح حصل على تقييم 7/10، من موقع ليفربول إيكو عن أداءه في المباراة.

ليفربول بهذا الفوز، رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق نقطتين أمام وصيفه تولوز الفرنسي.

بهذا الفوز، يكون فريق ليفربول قد فاز في آخر 8 مباريات على التوالي على ملعبه في مرحلة المجموعات ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

كما شهدت لمباراة، مشاركة ماك أليستر لاعب ليفربول ضد شقيقه كيفن لاعب الفريق البلجيكي، حيث قال نجم الريدز في تصريحات بعد المشاركة ضد أخيه : “لقد كان أمرًا رائعًا للعائلة، وعاطفيًا للغاية. لقد لعبت ضد أخي الأكبر من قبل ولكن لم يسبق لي أن لعبت ضد كيفن – كان الأمر مميزًا. كان والدي هنا أيضًا، وهو يعرف ما يعنيه ذلك، لقد بكى قليلاً”.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

اللقاء المقبل للريدز سيكون بمواجهة فريق برايتون يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

ليفربول يتواجد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بينما برايتون في المركز السادس برصيد 15 نقطة.