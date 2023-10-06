نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد بيروت اللبناني في البطولة العربية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الأهلي استعدادته لبطولة الأندية العربية لكرة السلة المقامة حاليا بالدوحة عاصمة قطر في الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الحالي. موعد مباراة الأهلي ضد بيروت اللبناني في البطولة العربية لكرة السلة وتضم البطولة العربية ٥ مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأولى: قطر القطري وخدمات البريج الفلسطيني والمحرق البحريني والكويت الكويتي المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري وإتحاد الجزائر والأهلي القطري والسيب العماني ودينامو اللبناني. المجموعة الثالثة: القادسية الكويت ووحدة صنعاء اليمني وجمعية سلا المغربي والفتح السعودي. المجموعة الرابعة: الأهلي المصري ومجد طنجة المغرب ودجلة العراقي والاتحاد الليبي وبيروت لبنان. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته أمام بيروت اللبناني وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية. يتصدر الأهلي ترتيب مجموعته في البطولة العربية لكرة السلة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام بيروت أقرب ملاحقيه. ١ -الأهلي 6 نقاط ٢ -بيروت 4 نقاط ٣ -دجلة الجامعة العراقي نقطتين ٤ -الاتحاد الليبي صفر نقاط ٥ -مجد طنجة المغربي صفر نقاط