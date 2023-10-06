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أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، لمواجهة نظيره فريق سيراميك كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" للموسم الجديد 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، توقيت متابعة مباراة فاركو ضد سيراميكا كليوباترا في دوري نايل والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة فاركو ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.