تشكيل فاركو المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري Nile

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أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، في مواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للاعبي فاركو في مواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة فاركو ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل فاركو المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا – عبدالله بكري – محمود البدري – عزمي غومة.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري – أحمد البحراوي – محمود جهاد – رزقي حمرون.

خط الهجوم: عمرو وردة – سيف تيري.

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