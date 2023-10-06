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أحمد جودة - القاهرة - حسام عاشور يكشف عن المتسبب في رحيله عن القلعة الحمراء ويعتذر للكابتن الخطيب

في أول ظهور إعلامي له.. حسام عاشور يعتذر للخطيب والجمهور لهذا السبب ويكشف عن المتسبب في رحيله وخليفته في الفريق.

حل الكابتن حسام عاشور لاعب النادي الأهلي الأسبق والاتحاد السكندري السابق ضيفًا مع الإعلامي سيف زاهر في الساعات الأولى من هذا اليوم عبر قناة أون تايم سبورت، حيث يعد هذا اللقاء هو الأول للاعب بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.

وتحدث حسام عاشور عن عدد من الأمور المهمة، وقدم الاعتذار لمجلس إدارة الأهلي بسبب سواء التفاهم الذين حدث خلال الماضية، وكشف بعض التفاصيل.

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تصريحات حسام عاشور.. والاعتذار للكابتن الخطيب والجمهور

في أول ظهور إعلامي له.. حسام عاشور يعتذر للخطيب والجمهور لهذا السبب ويكشف عن المتسبب في رحيله وخليفته في الفريق

ويعد حسام عاشور واحد من أكثر اللاعبين الذين حصلوا على ألقاب وبطولات على مستوى العالم حيث يأتي في المرتبه الرابعة، بعد ميسي، وداني الفيش، وآخرين، وتوجه حسام عاشور، لاعب الأهلي السابق، بالإعتذار للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وللجماهير على الهواء بعد الأحداث والأزمات التي حدثت خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى توجيه الشكر والاستغناء عن خدمات في اللاعب في صيف 2021.

أسباب الرحيل عن الأهلي

حسام عاشور - السويسري رينيه فايلر

وأكد حسام عاشور خلال تصريحاته مع سيف زاهر على أن فترته الأخيرة في النادي الأهلي، لم تكن تسير بشكل جيد تحت قيادة السويسري رينييه فايلر، المدير الفني الأسبق للفريق.

وأوضح عاشور إلى أن قرار رحيله عن النادي الأهلي بعد هذه المدة كان السبب فيه المدير الفني السويسري «فايلر» رغم أنه لم يتسبب في أي مشاكل.

وكشف اللاعب عنه أنه كان قد جلس معه فور قدومه بصفته قائد الفريق وأكد له أنه سيكون داخل منظومة الفريق ولن يتسبب له في أي مشاكل موضحًا أن أي مشكلة يمكن للاعبين الكبار القيام بحلها.

إنهاء المسيرة.. والإبلاغ بالرحيل

في أول ظهور إعلامي له.. حسام عاشور يعتذر للخطيب والجمهور لهذا السبب ويكشف عن المتسبب في رحيله وخليفته في الفريق

وأوضح نجم الأهلي السابق إلى أن المدير الفني فايلر كان قد أبلغ لجنة التخطيط بأنه لا يرغب في وجودي ضمن صفوف الفريق، مشيرًا إلى أنه كان يعامله بطريقة سيئة رغم أنه لم تحدث مشاكل ينهم، وتم إبلغه بالقرار من جانب لجنة التخطيط التي أبلغته بأنه غير متواجد مع الفريق، وهو ماجعله غاضبًا مما حدث لأنه كان يرغب في اللعب لمدة عام إضافي من أجل الحصول على لقب الأكثر تتويجًا في العالم والتفوق على عدد كبير من نجوم العالم وحصد المزيد من البطولات وهو مالم يحدث.

الغضب الشديد وضياع الفرصة

حسام عاشور

وأوضح عاشور إلى أن لجنة التخطيط كانت قد عرضت عليه فكرة الاعتزال وتوفير مباراة تكريم له، ثم السفر للخارج والحصول على دورات مختلفة قبل العودة للعمل في الأهلي، إلا أنه كان غاضبًا وقتها، وهو ماتسبب في حدوث المشكلة بينه وبين الفريق.

الكشف خليفته

وكشف حسام عاشور عن خليفته في مركز الارتكاز الدفاعي في النادي الأهلي بعد الرحيل عن الفريق، وأوضح عاشور إلى أن أكرم توفيق هو خليفتي في هذا المركز بالنادي الأهلي لو شغله في الفترة المقبلة، ولكن كان أفضل من شغل مركز 6 في الأهلي بعد رحيلي هو حمدي فتحي قبل رحيله، ولكن هو مروان عطية.

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حسام عاشور

ويشار إلى أن حسام عاشور كان قد رحل عن الأهلي في عام 2020، بعد قرار لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بتوجيه الشكر له بعد قضاء 16 عام مع الفريق، لعب خلالهم أكثر من 500 مباراة بتشيرت الفريق، ونجح في التتويج بعدد كبير من البطولات والتي تجاوز أكثر من 35 بطولة.