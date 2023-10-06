طارق العشري يستقر على تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة المدرب المخضرم طارق العشري منافسه الجونة مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات بطولة دوري النيل.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع لمواجهة الجونة

وتأتي مواجهة الاتحاد السكندري ضد الجونة المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى المدرب طارق العشري لتعويض الخسارة الثقيلة التي تلاقاها زعيم الثغر أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دوري النيل.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد السكندري أمام الجونة ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري النيل في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب طارق العشري لمواجهة الجونة مساء اليوم بالدوري المصري.

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد غنيم، سيف تيفا، محمود شبانة، كريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو، خالد الغندور، بلال السيد.

خط الهجوم: رجب عمران، أحمد عيد، مابولولو.